Mear reizgers yn iepenbier ferfier; mar noch lang net op âlde nivo

Sippe sjauffeurs

Ferline jier om dizze tiid ferfierden se mar tsien prosint fan de reizgers. "Dat fernaamst ek by de bussjauffeurs en masinisten. Yn de kantine wienen se suver sip. Se wolle minsken ferfiere, dat is har wurk. No't der wer mear reizgers binne, jout dat ek wer mear schwung oan de stimming yn it bedriuw. It is noch net fol, mar it giet de goede kant op."

It bliuwe spannende tiden foar de ferfierder, ek komt it Ryk mei in 'beschikbaarheidsvergoeding'. "It is net foar te foarsizzen hoe heech oft dat wurdt. It hinget fan de reizgersûntwikkeling ôf en fan it kostenivo. Der is in yngewikkelde formule betocht, we witte pas achternei wat we krije."