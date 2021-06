FIDEO: Oerol spielt oan yn De Harmonie

Stedsskouboarch De Harmonie yn Ljouwert is omtsjoend ta in eilân. In wike nei it festival Oerol iepene yn De Harmonie Oerol spoelt aan, in gearwurking om de sfear fan it Waad yn it teäter te krijen. Oant en mei snein is der in oantal foarstellingen en konserten te sjen: spesjaal foar de minsken dy't der nei Het Imaginaire Eiland noch net genôch fan hiene.