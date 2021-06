Diskoteken It Amelân wachtsje op tagongstesten: noch in pear wiken ticht

"Uiteindelijk is het de eigen keuze van discotheken om nog niet open te gaan. Ze gaan althans open als kroeg, als normaal café. Dat betekent dat iedereen op 1,5 meter moet blijven en dat er nog niet gezellig kan worden gedanst. Dat is een keuze van de discotheken zelf," seit boargemaster Leo Pieter Stoel.

Tagongsteste op in eilân

De boargemaster fan it eilân tinkt wol te witten wêrom't de diskoteken dêrfoar kieze. "Ik denk dat ze het enerzijds voorzichtigheidshalve doen. En anderzijds ook toewerkend naar de testmogelijkheden: er wordt op dit moment gewerkt om ook op Ameland zelf toegangstesten uit te kunnen voeren. Maar dat moet goed ingericht worden en met de schaal van een eiland zoals die van ons vraagt dat nog wat aandacht om dat goed op de rit te krijgen."

Nei ferlet teste

Dêr wurdt wol oan wurke, seit Stoel. Mar it testen foar tagong op in eilân freget wol om in oare ynrjochting as it testen yn oare parten fan it lân. "Zo'n bureau dat dit soort toegangstesten doet in opdracht van Stichting Open Nederland heeft hier een minder grote groep mensen achter elkaar te testen dan op de vaste wal. Dus we zitten hier naar flexibele mogelijkheden te kijken zodat er naar behoefte getest kan worden, maar dat we ook niet allemaal stilliggende capaciteit hier hebben staan."

Healwei july iepen

Stoel hopet dat dit tusken no en twa wiken regele is. "Ik heb van een van de discotheken begrepen dat ze medio juli ook weer naar een discotheekactiviteit kunnen. We hebben overleg met de discotheken over wat ze doen en hoe ze daar invulling aan geven. Dat betekent ook bijvoorbeeld weer dat de taxibedrijven en onze handhaving daar rekening mee kunnen houden."