Eask tsjin Snitser (24) foar digitale oplichting: 70.000 euro ôftroggele

In 24-jierrige Snitser soe in jier de sel yn moatte en ferplichte behannele wurde moatte fanwegen it oplichten fan tsientallen minsken, sa is de eask fan it Iepenbier Ministearje. De man brûkte ferskate wizen om minsken jild ôf te troggeljen. Under oare troch fia websiden guod te ferkeapjen, mar dat net te leverjen. Mei-elkoar fertsjinne er der sa'n 70.000 euro oan.