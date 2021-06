FIDEO: Ferhuzingsdei foar de fisken fan Damwâld

It wie ferhuzingsdei by de fiver yn it dr. J. Botkepark yn Damwâld. De fiver wurdt oanpakt: it wetter wurdt grutter en der komme nije fiskstegers. De fisken binne mei in grut net út it wetter helle, om in plak te krijen yn de Eeltsjemar. Foar't de fisken oerpleatst wurde, ûndersykje de manlju de fisken.