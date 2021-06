De Harkema komt om yn de skyldpodden: Nederlânske opfangsintra sitte fol

De minsken litte de skyldpodden los yn de natuer, mar it Nederrlânske klimaat is it foar de skyldpodden net geskikt. In hiel soad oerlibje it dan ek net. "Sy komme fan Súd-Amearika, dus ús seeklimaat is eins fierstente wikseljend en te kâld foar dizze skyldpodden."

Fertutearze

It gefolch is dan dat se yn de natuer stadichoan ferhongerje", seit van der Wijk. De skyldpodden dy't by de opfang brocht wurde, binne der net goed oan ta. "Hast alle skyldpodden dy't wy binnen krije binne swier fermeagere en sitte ûnder de parasiten."

Om yn de takomst ek alle skyldpodden opfange te kinnen, moat der wol wat barre. In oplossing is it ferbod op de ferkeap fan skyldpodden, mar ekonomysk sjoen sil dat der neffens van der Wijk net troch komme. "Der wurdt gewoan te folle fertsjinne op alles wat by de skyldpodden heart. Dus de echte oplossing is it opfangprobleem."