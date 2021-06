Ferkearshert E10 by Ryptsjerk oanpakt: dit wykein omride

Klaas de Vegt fan Traffic Service Nederlân is de einferantwurdlike wat de buorden oanbelanget, om de omliedigen yn goede banen te lieden. "Foar ús is de útdaging meastentiids om op 'e tiid de dyk tichtset te hawwen. Dat wie yn dit gefal tongersdeitejûn 18.00 oere. Dat is slagge om't wy om 15.30 oere begûn binne mei it pleatsen fan de buorden yn de bûtengebieten."

As alles giet sa't it moatte soe, kinne moandeitemoarn om 06.00 oere de earste bestjoerders, fuotgongers en fytsers wer oer it ferkearshert.