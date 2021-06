Geheimsinnige túnfynst is nij pronkstik foar Kollumer Museum

In alsengem is in rûn of ovaal stientsje, dat makke is fan twa lagen glês dy 't oaninoar smolten binne. Nei alle gedachten komme de amuletten út de perioade 1100 oant 1300. Faak binne der lytse mantsjes op krast. Wêr't se foar brûkt waarden is net dúdlik.

Vries: "It bin hiele geheimsinnige dingen." Hy kin fertelle dat der yn Fryslân in lytste tweintich fan fûn binne, wêrfan't de measten yn it Fries Museum lizze. Wat it amulet foar wearde hat? Dêr soe Dijkstra neffens de histoarikus Tussen Kunst en Kitsch foar ynskeakelje matte.

Kollumer Museum

De Westergeaster alsengem is troch Dijkstra foar fiif jier beskikber steld foar it Kollumer Museum. Vries is der tiige wiis mei. "Dat hiele lytse knoopke meie we hjir no yn ús útstalling lizze."

It Kollumer Museum sil moandei har duorren wer iepenje foar publyk.