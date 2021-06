Takomst COC Friesland stiet faai: "Desintralisaasje hat net goed west"

Provinsje Fryslân hat om 2018 hinne besletten om it benutsjen fan COC Friesland te desintralisearjen. "Wij moeten voor geld dus aankloppen bij de gemeenten. Maar dat betekent wel dat we het moeten hebben van individuele gemeenten," seit Judith Krijgsman, koördinator by COC Friesland.

Ynklusje útfiere

En dêr sit no krekt it probleem. "Want sommige gemeenten eisen dat wij het geld alleen voor bepaalde doeleinden gebruiken. Andere gemeenten vinden hechten er helemaal geen belang aan en kijken minder plezierig naar het COC. Dan houdt het gewoon op. Van de 18 Friese gemeenten zijn er slechts 3 die ons financieel ondersteunen."

Neffens Krijgsman hat de desintralisaasje in nuvere sprong west. "Want het COC geeft uitvoering aan het beleid op inclusie. Er is geen andere organisatie die dat doet. Aangezien wij een beleidsuitvoerende rol hebben en invulling geven aan gesteld beleid, vind ik ook dat het terecht is dat het COC nu aanklopt hij de provincie voor hulp."

It ferdwinen fan de ôfdieling is reëel

De noed is grut, leit Krijgsman út. Want stel: der komt gjin stipe? "Dan denk ik dat we het bijltje er dan bij neer moeten gooien. Dat betekent dat er geen COC Friesland meer is. Dat scenario is heel reëel. Binnen de komende maanden moet er echt een besluit vallen."