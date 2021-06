Q&A: Hoe sit it aanst mei de gewoane gryp nei de coronaperioade?

Wêrom is de grypprik sa wichtich dit jier?

"We geven de griepprik elk jaar om de kwetsbare delen van onze gemeenschap te beschermen tegen influenza. We hebben het afgelopen seizoen helemaal geen influenza in de populatie gehad. Dus er is geen natuurlijke blootstelling geweest aan mensen: dat kan betekenen dat onze groepsimmuniteit een beetje minder is geworden. Daarom is het belangrijk om dat niet nog een jaar te laten verlopen."

Hawwe jo mear soargen oer de gryp of oer corona?

"Ik heb over beide zorgen, maar op andere vlakken. Voor de influenza weten we het gewoon niet. Het is interessant om te zien wat er op het zuidelijk halfrond gebeurt, want daar is het nu winter en lopen ze voor op onze griep. Dus we kunnen leren van wat er daar gebeurt. Rondom ons coronavirus maak ik mij wel zorgen over de Deltavariant, omdat die toch wel heel hard gaat."

It giet no better, mar soe it yn de hjerst net wer misgean?

"Ja en nee. Vorig jaar waren we met z'n allen niet zo beschermd. Toen kwam iedereen gezellig van vakantie terug met allerlei virusjes en die hebben we breed in de bevolking geïmplanteerd. En dat is mooi uit gaan groeien. Dit jaar zijn we voor een belangrijk deel wel beschermd. Dus dat zal anders zijn. We zijn niet meer zo kwetsbaar als vorig seizoen. We zijn heel erg bang geweest voor een zorg-infarct. Dat hebben we ook bijna gehad. Daar maak ik me nu wel minder zorgen om."