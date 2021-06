Lange wachttiden by de iennige Fryske teststrjitte foar tagong troch technyske steuring

Guon hoarekasaken hawwe der foar keazen om mei it saneamde 'testen foar tagong' iepen te gean: de 1,5 meter ôfstân mei dan loslitten wurde. Dat is wichtich foar benammen lytse kroegen dêr't net de romte is om genôch ôfstân te hâlden. Mar no't der grutte problemen binne mei it testen en de app dy't dêr by heard is it de fraach oft de swierrichheden op tiid oplost binne.

Der sit maleur yn it ICT-systeem, sa seit de organisaasje. It komt troch fertraging yn it mailsysteem, wêrtroch't ôfspraken minder fluch ferwurke wurde kinne.

Krekt freed kroegen langer iepen

It komt min út: krekt freed meie de kroegen langer iepen. Allinnich yn de teststrjitte by it Ljouwerter Crystallic wiene freed al 800 minsken dy't har teste litte woene sadat se de kommende 40 oeren tagong hawwe by in evenemint of yn in kafee.

Minsken wurde nei hûs ta stjoerd en sy wurde frege om sneontemoarn werom te kommen.

Midden yn de drokte

"We hebben dit weekend een redelijke toename qua afspraken door de nieuwe regels, dus het is vrij druk", hat in wurdfierder witte litten. "Als je dan vertraging hebt, dan kunnen de wachttijden bij sommige locaties oplopen."