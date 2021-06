Noch mar trije coronapasjinten yn Fryske sikehuzen

It tal coronapasjinten yn de Fryske sikehuzen is fierder sakke. It binne der op it stuit trije. Ofrûne tiisdei wienen dat noch fiif en presys in moanne lyn noch 42. Dat seit it Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

In oersjoch fan it tal besette bêden yn de Fryske sikehûzen (docht de grafyk it net goed, klik dan hjir):