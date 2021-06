Hoarekameiwurker Matthijs wurke yn coronakrisis yn sikehûs en wol net mear fuort

It wurkjen yn de soarch befoel him sa goed, dat hy fan septimber ôf in oplieding yn dy rjochting dwaan sil. "Ik heb een kijkje kunnen nemen in het ziekenhuis en gezien dat de zorg een heel mooi beroep is. Dus ik ben eigenlijk gelijk op onderzoek uitgegaan waar ik kon beginnen met een werkend-lerenopleiding", seit Libert.

Libert hat acht moannen yn it sikehûs wurke as in soarte fan gasthear. "Ik bracht mensen, die door de coronacrisis alleen moesten komen, naar de afspraak. Of mensen die gewoon heel zenuwachtig waren en niet wisten waar ze heen moesten", leit Libert út.