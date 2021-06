Man (39) swierferwûne by wenningoerfal yn Ljouwert, plysje siket tsjûgen

De Ljouwerter is bedrige en swier mishannele troch twa persoanen. Hy is mei in ambulânse oerbrocht nei it sikehûs. De plysje hat noch gjin fertochten oanhâlden.

Yn en om de wenning is forinsysk ûndersyk dien. It is noch net dúdlik wat de fertochten bút makke ha. De plysje is op syk nei tsjûgen en freget minsken nei kamerabylden út de direkte omjouwing fan de Coopmansstrjitte. Ek freed giet it ûndersyk noch troch en wurdt mei it slachtoffer praat.

De brânwacht waard nei it ynsidint oproppen, om't der yn de wenning in frjemde lucht hong. Nei ûndersyk die bliken dat it net om wat gefaarliks gie.