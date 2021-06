Nij proefskrift makket it libben fan túnarsjitekt Roodbaard kompleter

Radetzky promovearre yn maart dit jier. Mei har ûndersyk die bliken dat der fan it libben en it oeuvre fan de yn Rolde berne Lucas Pieters Roodbaard noch in soad nijs te finen wie. De túnarsjitekt wenne nei 1824 yn Ljouwert, dêr't er yn 1851 ferstoar.

Nij materiaal fûn

"Er zijn zelfs nieuwe tekeningen gevonden," seit Radetzky optein oer it ûndersyk. "Maar vooral bleek uit archiefbronnen dat Roodbaard nog veel meer tuinen heeft aangelegd dan wij tot nu toe hebben gedacht. Het maakt het beeld van hem steeds completer. Het vinden van iets nieuws is leuk, want het betekent dat je meer informatie krijgt."

Neffens Radetzky is it bysûnder dat der noch safolle tekeningen fan syn hân bewarre bleaun binne. "Dat hebben we deels te danken aan de Leeuwarder stadsarchivaris Wopke Eekhoff, die zijn werk in de stedelijke collectie heeft opgenomen. Maar de eigenaren waardeerden zijn werk ook. Ze hingen het op of gaven het later in bruikleen. Daardoor kunnen wij nu de tekeningen onderzoeken."

Tunen werom te finen

Ien fan de moaiste dingen is dat tunen noch te sjen binne yn de foarm sa't Roodbaard se oanlizze litten hat. "Hij heeft heel wat tuinen in Fryslân aangelegd. Hij had ook geluk, want in die tijd werd in Leeuwarden een groot stedenbouwkundig plan uitgevoerd waarbij de hele rand van de stad van een groene zone is voorzien. Mensen konden overal langs lopen. Maar ook bij de buitenplaatsen in Fryslân werden prachtige tuinen aangelegd, zoals Stania State. In de Trynwâlden, maar ook bij Beetsterzwaag en Oranjewoud."