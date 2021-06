Oantal besmettingen de wike dûkt ûnder de hûndert: gjin Friezen ferstoarn

Dizze wike binne der yn Fryslân, foar safier bekend, gjin minsken ferstoarn oan it coronafirus. Yn de ôfrûne wike binne twa minsken opnaam yn de Fryske sikehuzen: ynwenners fan Waadhoeke en Harns. Ferline wike gie it noch om sân sikehûsopnamen.

Risikonivo

Binnen Nederlân wurdt in coronakaart fan it RIVM brûkt op it coronadashboard. Dêr stiet ús provinsje op basis fan sifers oer 14 oant en mei 20 juny noch op 'zorgelijk'. Dat betsjut dat de situaasje dreech ûnder kontrôle te hâlden is, dat der noch wol in soad besmettingen binne en dat de druk op de soarch grut is.

Op 29 juny wurdt de status opnij bepaald. De kâns is grut dat Fryslân nei 'waakzaam' sakket: dan is de situaasje ûnder kontrôle te hâlden, it nije tal besmettingen is leech en de druk op de soarch falt ta.