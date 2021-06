Plysje siket tsjûge fan ûngelok mei oanhinger by Garyp ein maaie

De plysje is op syk nei tsjûgen fan in slim ferkearsûngelok yn Garyp. Dat ûngelok wie op 27 maaie om 11.30 hinne oan de Earnewarre, de dyk yn de rjochting fan Earnewâld. By it losmeitsjen fan in oanhinger rekke doe in dykwurker beknipe. Njonken in ambulânse waard der ek in traumahelikopter ynset om it slachtoffer nei it sikehûs te bringen.