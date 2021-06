Ofskiedsmail fan Nomie (19) fan Sint-Anne oanhelle troch Keamerlid Lisa Westerveld

Lisa Westerveld hâldt har al fjouwer jier yntinsyf dwaande mei de problemen yn de jongereinsoarch. "Dit is het onderwerp dat me het meest aangrijpt vanwege verhalen als die van Nomie en er zijn, helaas, veel meer jongeren in vergelijkbare situaties. Het mooie van Nomie haar brief is dat ze aandacht vroeg voor het lot van andere jongeren en niet voor zichzelf. Dat tekent, denk ik, hoe ze was."

Urgint

Westerveld sjocht dat de jongereinsoarch no heger op de politike aginda stiet en dat der wurke wurdt oan plannen om de soarch yn de takomst te ferbetterjen, mar sy makket har ek soargen oer jongelju dy't no help nedich hawwe. "Het is mooi dat we over een paar jaar de zorg gaan verbeteren, maar er zijn nu jongeren voor wie over een paar jaar te laat kan zijn."