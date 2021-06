Tastimming foar EK-skerms: "Minsken wolle geselligens, bier en bitterbal"

Ton Eijer is der as fertsjinwurdiger fan de Ljouwerter hoareka en eksploitant fan Muziekcafé Scooters wiis mei. "Wy hawwe lang ticht west of mei in soad beheiningen sitten. Mar dat wy noch wer wat dwaan meie en de útstjoeringen sjen litte meie, dat is geweldich. Minsken wolle in fuotbalwedstriid graach mei-inoar belibje op in terras. Je wolle de geselligens hawwe en in bierke en bitterbal ferkeapje."

Regels

Der is dus noch wol in tal regels. Gasten moatte op it sitplak sitten bliuwe en sy moatte harren hâlde oan de 1,5 meter ôfstân. De skerms meie net earder as in kertier foar de wedstriid oan en moatte nei in healoere nei de wedstriid út.