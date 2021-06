De earste fan mooglik 1.500 Abe Bonnema-huzen duorsum makke

It hat mear as 140.000 euro koste. Fia de stichting, dy't it neilittenskip fan de bekende Fryske arsjitekt yn behear hat, koe der subsydzje foar komme.

Isolearje en opkreazje

Oebele Herder is de eigener fan it proefhûs. "Ik woe wat oan it miljeu dwaan en ik haw hege enerzjykosten. Myn dak moast fernijd wurde, dat wie al 20 jier lyn. En ik wol hjir graach wenjen bliuwe, omdat it sa'n unike wenning is. Dus doe't der by de Bonnemastichting it idee kaam om in pilot te dwaan hawwe wy inoar dêr yn fûn. Ik wol graach isolearje en sy wolle graach opkreazje."