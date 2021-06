Offerfeest oer trije wiken, islamityske slachter sit te springen om tastimming NVWA

It Offerfeest is gewoanwei de drokste tiid fan it jier foar Umit Akçe. Klanten út hiel Nederlân komme nei syn slachterij yn Aldskoat om tradisjoneel lamsfleis te keapjen.

De NVWA hat noch hieltyd gjin grien ljocht jûn foar it coronaplan dat de slachter yntsjinne hat. Akçe is dêr ferbjustere oer, ek omdat der hieltyd mear frijjûn wurdt op it mêd fan corona. It giet boppedat mar om details yn it plan. Hy hopet dat de NVWA avesearret en him net oant 1 july wachtsje lit, want rêdt er it net op foar it begjin fan it feest op 19 july.