Minnertsgea wol folle bak keatse: mei publyk, terrassen en festiviteiten

Besikers moatte by de yngong wol in bewiis sjen litte dat sy in prik tsjin it coronafirus krigen hawwe, of in aktuele negative test sjen litte. Dy mei maksimaal 40 oeren âld wêze. Der komme meardere yngongen om de trochstream fan publyk soepel ferrinne te litten.

Op it fjild en yn de feesttinte jilde dan gjin beheiningen lykas de 1,5 meter en de mûlkapkesplicht.