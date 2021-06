Mar 9 nije besmettingen, Fryslân no 'grien' op Europeeske coronakaart

Binnen Nederlân wurdt in coronakaart fan it RIVM brûkt op it coronadashboard. Dêr stiet ús provinsje op basis fan sifers oer 14 oant en mei 20 juny noch op 'zorgelijk'. Op 29 juny wurdt de status opnij bepaald.

Fryslân grien op Europeeske coronakaart

Op in Europeeske coronakaart fan de Europeeske sûnenstsjinst ECDC binne Fryslân en Grinslân sels grien wurden. De rest fan Nederlân is noch oranje. Earder wie ús lân noch read. Dizze kaart is basearre op basis fan de positive testen yn de ôfrûne 14 dagen.