Trije grutte Fryske musea krije mooglik dochs mear jild nei besunigingen

De trije musea krije sûnt dit jier folle minder jild - of soms sels hielendal neat mear - fan de Provinsje Fryslân. Se komme dêrtroch yn finansjele problemen. Se kinne net mear it ferhaal fan Fryslân goed fertelle en de museumskatten bewarje.

1,1 miljoen euro

It advys om dochs mear jild ta te skikken wurdt mooglike takom wike al bepraat yn Provinsjale Steaten. Mei-inoar giet it om in bedrach fan 1,1 miljoen euro. Wêr't dat jild weikomme moat, kin kultuerdeputearre Sietske Poepjes sa net sizze: "Provinsjale Steaten kinne dat op in goede wize sels bepale. Wy as kolleezje hawwe ús wurk dien. It is no oan Provinsjale Steaten."

Fernijing

In museum lykas it Lânboumuseum hat nei it ynlûken fan de subsydzje dingen feroare. "Ik fyn it knap wat it lânboumuseum dien hat", seit Poepjes. "Sy hawwe bêst in soad krityk krige op it type museum dat se wêze woene. Se bleaune net hingjen yn it ferline, troch hieltyd te âljen 'Wy binne net goed genôch'. Sy hawwe sjen litten hoe't se harsels fernije kinne."