Azc Balk op koarte termyn ticht: mearderheid gemeenteried wol opfang net ferlingje

It kolleezje fan boargemaster en wethâlders fynt op grûn fan in draachflakûndersyk dat it azc slute moat. Dat foarstel wurdt stipe troch 19 fan de 11 riedsleden.

Begjin dit jier hat it kolleezje ûndersyk dwaan litten nei it draachflak ûnder de befolking. Alle ynwenners fan Balk binne frege nei harren miening. Fan de minsken dy't reagearre hawwe, is 38 persint tsjin in ferlinging en 44 foar. Fan de direkte omwenners fan it azc wol fierwei de mearderheid (62 persint) dat it sintrum tichgiet.

Foar it kolleezje sprekt it ûndersyk dúdlike taal. Boppedat lei der in kontrakt fan 5 jier mei it COA foar it azc yn Balk en dat rint ôf. "Afspraak is afspraak", fynt it kolleezje.