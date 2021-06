Is de takomst fan Noardeast-Fryslân mei of sûnder Dantumadiel?

De gemeente Noardeast-Fryslân fierde twa wiken lyn de druk op, mei in brief oan it kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan Dantumadiel. Yn de brief wurdt Dantumadiel frege hoe't sy de kommende jierren fierdere gearwurking sjocht.

Noardeast-Fryslân soe it leafst sjen dat Dantumadiel bestjoerlik fusearret mei de gemeente. De kar fan Dantumadiel fernimt Noardeast-Fryslân it leafst foar 1 juny takom jier, sa falt yn de brief te lêzen.

Wethâlder Rommy Kempenaar fan Dantumadiel befêstiget de ûntfangst fan de brief, mar wol net foarútrinne op in beslút. "Wy moatte de evaluaasje ôfwachtsje en net op saken foarútrinne. En úteinlik is de kar oan Dantumadiel. Wat oare gemeenten dêrfan fine, kin my it measte net skele."

"Te gek voor woorden"

Grut foarstanner fan in fúzje tusken Dantumadiel en Noardeast-Fryslân is âld-boargemaster Hayo Apotheker. Hy wie foarhinne boargemaster fan ûnder mear Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Noardeast-Fryslân. Hy fynt it in miste kâns dat Dantumadiel yn 2019 net meigien is yn de bestjoerlike fúzje.

"Het is eigenlijk te gek voor woorden dat je twee jaarrekeningen en twee begrotingen moet maken", neffens Apotheker. "Alles moet je keer twee doen. Met dezelfde mensen. Dus je kunt daar makkelijk tien of twintig procent efficiënter werken."