"It slimste wie by de faksinaasjestrjitte fan Drachten, dêr moast binnen in oere twa kear in ambulânse komme"

De EHBO'ers hâlde de misken goed yn de gaten, as se in prik hân ha. "Dat is it belangrykste", seit Van der Molen. Yn it earste kertier dat ferslachjouwer Willem Vermeltvoort fan Omrop Fryslân by him wie, yn it WTC yn Ljouwert, moast er al meardere kearen yn aksje komme.

"We ha de wachtromte fol te sitten. En de dokter is ek al by ien. Dy is al in healoere net hielendal goed. It is fleanende drok", seit Van der Molen.

Sjen nei de mûle

Van der Molen sjocht benammen nei de mûle fan de misken dy't prikt binne. "As der in reaksje komt, meastal binnen tsien minuten, is dat faak om de mûle hinne. Dan begjinne se te switten. Minsken moatte it mûlkapke hjir ôfdwaan, oars kinne we it net sjen."

Van der Molen makket lange dagen, soms wol tsien oeren, en soms ek wol tsien achter mekoar. "Dêrnei ha ik in pear dagen rêst, en dan geane we wer. It is in ropping."