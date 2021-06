Nederlân wol diskusje oer skaalfergrutting yn kontenerfeart

Om it Nederlânske foarstel foar in brede diskusje oer de kontenerfeart te ûnderbouwen, is der neffens de minister in nij ûndersyk nedich nei it wetter dat by lytsere kontenerskippen oer dek spielt. Dat ûndersyk wurdt op dit stuit opstart, meldt de minister.

It is neffens de minister noch altyd net mooglik om de súdlike farrûte boppe de Waadeilannen ôf te sluten. Yn Dútslân en Denemarken is dêr 'geen draagvlak' foar, meldt de minister. " Zelfs als die bereidheid er wel zou zijn geweest, dan zou een dergelijk voorstel in IMO weinig kans maken."

De minister wol wol dat kontenerskippen ferplichte wurde in elektroanysk ynstrumint te brûken, dat oanjout hoe skeef't in skip hinget, as it slingeret yn de golven. En as it oan Nederlân en Dútslân leit, wurde de warskôgings dy't mei min waar jûn wurde op de farrûtes boppe de Waadeilannen no ek opnaam yn de offisjele beskriuwing fan dy rûtes.