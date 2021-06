Westereender giet fierder mei Bildtse Post

Yn maart fan dit jier waard dúdlik dat de hjoeddeistige útjouwer der mei ophâlde wol.

De nije útjouwer Heidstra is bekend yn Noardeast Fryslân, fan de streekkrante de Westereender. Hy wol De Bildtse Post yn in nij jaske stekke. De krante feroaret fan in wykblêd mei 1600 abonnees yn in fergees moanneblêd, dat hús oan hús besoarge wurdt. Oplage: 6000.

In Wâldpyk op it Bilt

'Ik bin fan plan om in krante te meitsjen mei, fan en foar de mienskip, mei omtinken foar de Biltske taal en skiednis', seit Heidstra. In Waldpyk op it Bilt, "Wy binne beide in eigengereid folkje, mei in sterke eigen miening."

Der is lang besocht De Bildtse Post earne oars ûnder te bringen. "Wij binne al seker fyftyn jaar doende om de toekomst fan de krant failig te stellen", sei direkteur Dirk de Jong in maart. "Dat is útaindlik niet slaagd. En dat spyt ôns, de krant is 'n femilybedriif der't ik myn siel en salighyd inlaid hew".