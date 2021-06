"Ik sjoch út nei de earste PC-Kening dy't út de kast komt"

Net alle partijen stypje de moasje foar de provinsjale aksje foar in aksjeplan tsjin diskriminaasje fan de LHBTIQ-groep by sportferienings. Neffens Steatelid Erwin Jousma fan Forum voor Democratie is it "geen provinciale taak".

"Daar heb je die pot weer"

"Burgers zijn weerbare mensen, geen slachtoffers", sei Jousma yn de Steaten. Hy waard dêrop troch ferskate Steateleden ûnderbrutsen. "Ik heb in de sportschool heel vaak moeten horen: Daar heb je die pot weer", seit SP-steatelid Hanneke Goede. Sy is sels al ris fan sportskoalle feroare, omdat se har net akseptearre fielde.

Oare steateleden wiisden Jousma der op dat yn guon gefallen de gefolgen slimmer binne. Amateurfuotballers jouwe oan dat se it net feilich fine om op de sportklup út de kast te kommen en om dy reden sels ophâlde fan fuotbaljen. Der binne ek ferhalen fan jonge homoseksuelen dy't selsmoard oerwaagje, omdat se útsluten wurde of harsels net wêze kinne.

Diskusje oer anti-homowet is 'ûnsinnich'

Stalenburg makke de diskusje ynternasjonaal troch te ferwizen nei de anti-homowet yn Hongarije, Jousma fûn dat mar 'ûnsinnich'. "De Steaten fan Fryslân geane net oer wat der yn Hongarije bart."

It wol net sizze dat Forum diskriminaasje goedkart. "Het verbod op discriminatie staat al in artikel 1 van onze grondwet. Op dit onderdeel is geen aparte actie van de provincie nodig."

Stalenburg sjocht dat oars. "Pas op het moment dat spelers van Cambuur of Heerenveen uit de kast komen, hoeven we hier niet meer over dit thema te hebben."

'Geen woorden maar daden'

"De tekst van het bekende sportlied is 'Hand in hand-kameraden'. We horen het wel, maar we zien het nog te weinig." Seit Sander de Rouwe, hy yntepretearret de oprop fan de Steaten as in oprop oan de Fryske sportwrâld, mar sil der ek sels mei oan de slach. "Geen woorden maar daden."

Foarsitter Arno Brok frege de Steateleden om 'oprjocht nei inoar te harkjen en net yn de eigen grammofoanplaat hingjen te bliuwen'. "As dat de útkomst is fan dit debat, dan bin ik tefreden."

Sjoch hjir nei de Fryslân Dok 'Us Rainbow Warrior' oer de striid fan Sipke Jan Bousema. De dokumintêre is ek op YouTube te sjen.