Tal nije coronagefallen sakket hieltyd fierder: besmettingssifer yn moannen net sa leech

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 10 nije coronabesmettingen registrearre. Dat meldt it RIVM. It binne der fjouwer minder as tiisdei. Doe gie it om 14 besmettingen. De lêste kear dat it oantal nije besmettingen sa leech wie, is mear as njoggen moannen lyn. Dat wie healweis septimber.

De measte nije besmettingen binne no meld yn de gemeente Ljouwert: 4. Dêrnei folget Súdwest-Fryslân mei 2. Dat betsjut dat 12 fan de 18 Fryske gemeenten frij bleaune fan (registrearre) besmettingen.

Stjergefallen en opnamen

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren gjin nije stjergefallen meld as gefolch fan it coronafirus. Der binne ek gjin minsken yn it sikehûs opnaam.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):