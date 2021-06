Kazemattemuseum al in wike sûnder wetter: wc's trochspiele mei jerrycans

De frijwilligers fan it Kazemattemuseum hawwe mei de nedige kreativiteit de besikers dochs fan wetter foarsjoen kinnen. Flessen wetter waarden oansleept foar de kofje en tee, en mei jerrycans waarden de wc's trochspield.

"De meeste bezoekers konden de humor er wel van inzien en er klonk geen wanklank. Er was veel begrip voor de vrijwilligers, die op een creatieve manier het waterprobleem wisten op te lossen", lit it museum witte.

Asbest

It lek is yntusken wol fûn, mar it duorret noch even foardat de wetterlieding reparearre is. "De leiding is namelijk van asbest en daarvoor moeten mannen in witte pakken opdraven."

It museum hopet dat it probleem kommende freed wer ferholpen is.