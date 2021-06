Fryslân krijt foarearst goed 6.000 Janssen-faksins

In foardiel oan it Janssen-faksin is dat je mar ien prik hoege te heljen. It faksin is yn Fryslân allinnich te krijen yn Ljouwert en Drachten.

Yn totaal binne der yn Nederlân foarearst 200.000 faksins beskikber. It telefoannûmer om in ôfspraak te meitsjen gie om 10.00 oere iepen. Direkt dêrnei rekke it troch de grutte belangstelling oerbelêst.