Natuergebiet Mandefjild tenei net mear tagonklik foar fytsers

Steatsboskbehear en It Fryske Gea feroarje de tagongsregels fan it Mandefjild by Bakkefean. Der mochten al gjin ruters en motorreauwen yn it gebiet komme, tenei ek gjin fytsers mear. It gebiet is benammen by mountainbikers populêr. Kuierders binne noch gewoan wolkom.

It natuergebiet beslacht ûnder oare bosken, heide en sânflakten en is dêrmei leefgebiet fan ferskate dier- en plantesoarten. De nije regels binne ynfierd om de leefgebieten te beskermjen.