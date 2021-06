Wenningen ûntromme nei brân yn Johannes Semsstrjitte yn Ljouwert

By de brân kaam in soad reek frij. Neffens de brânwacht wie it dreech om de boppeste ferdjipping te berikken. Dit is úteinlik slagge mei in heechwurker.

In ambulânse kaam te plak om inkelde minsken te kontrolearjen. By de brân is úteinlik gjinien ferwûne rekke.

De gebouwen mei reekskea wurde fentilearre. It is noch net bekend wannear't dy wer frijjûn wurde.