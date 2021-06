Meiwurker finzenis Ljouwert ferwûne troch oanfal finzene

In meiwurker fan de Ljouwerter finzenis is tiisdeitemiddei swierferwûne rekke nei in oanfal fan in finzene. De detinearde foel twa meiwurkers oan. Ien fan harren is mei holleletsel nei it sikehûs brocht, mar mocht letter op de dei wer nei hûs. De oare meiwurker is net ferwûne rekke by it ynsidint.