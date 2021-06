In formaasje fan trije F-16's fan fleanbasis Ljouwert hat tiisdei yn de Alvestêdetocht flein. It wie in ôfskiedsflecht fan it tastel dat 42 jier lang stasjonearre wie op de basis by Ljouwert. De F-16 wurdt ferfongen troch de F-35. Op 1 july ferlit it lêste tastel Ljouwert, de âlde fleantugen geane nei nei de fleanbasis yn Volkel.