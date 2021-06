Opfang foar slachtoffers fan earerelatearre geweld rekket fol: mear finansiering nedich

Famylje-ear

"Bij traditionele, niet- westerse families gaat het om de eer van meisjes en vrouwen. Daarmee gaat het ook om de eer van de familie", seit Anke van Dijke, bestjoerder by Fier. As de famylje-ear skeind wurdt, bygelyks troch de relaasje fan it famke, kin der yn guon famyljes fan alles mei harren barre. "Mishandeling, opsluiting, meisjes die niet meer naar school mogen. Soms ook dreiging om meisjes naar het buitenland te sturen en daar achter te laten."

Folle opfang, mar 'gjin finansiering'

"'Nee' is geen optie voor deze groep mensen. Eerlijk gezegd nemen wij nu wel de slachtoffers op omdat het anders verregaande consequenties kan hebben. Maar de financiering is daar niet op afgestemd," seit Van Dijke. De opfang krijt betelle foar it tal famkes dat opfongen wurdt.

"Wij hopen dat de gemeente en het Rijk met ons meekijken. Nu vangen we wel op maar hebben we er geen financiering voor", seit van Dijke. "Je ziet eigenlijk dat het een soort vraag en aanbod is. Dat is met dit soort specialisme heel erg lastig."