Wat hat Eisinga sels oan syn planetarium skildere?

Der sitte ferskate lagen ferve op de panielen en guon letters binne ea op 'e nij oanbrocht. It ûndersyk sil earst allinnich mar mear fragen oproppe. It is it begjin, letter sil sjoen wurde wat it allegear betsjut.

Hoe unyk is it?

In nominaasje foar de wrâlderfgoedstatus jout ferplichtingen en dêrom dizze stúdzje. "We nomineren iets wat uniek is in de wereld", leit direkteur Adrie Warmenhoven út. "Dus moet je ook kennis hebben van die uniciteit. Dan is niet alleen de persoon en het radarwerk van belang, maar ook de kennis van waar je hier naar kijkt in de kamer."

Restauraasjes

Dat it 250 jier âlde planetarium geregeld restaurearre is, is bekend. Mar hoe en wat net. De mikroskoop moat der oan te pas komme om de fervemeunsters te analysearjen. Hoe lang it ûndersyk duorje sil is noch net dúdlik.