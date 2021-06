Gjin feest yn Frjentsjer: "Mar litte wy bliid wêze dat de PC sels wol kin"

Op it terrein fan it Sjûkelân is it wat oars as oars, leit boargemaster Waanders út. "Njonken in tagongskaart moatte minsken ek in bewiis leverje kinne mei de app dat sy feilich binne. Op it terrein sels hoecht nammentlik net de 1,5 meter-grins oanhâlden te wurde. It terrein is wat grutter."