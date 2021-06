Thialf wer iepen foar topsporters: Kramer en Bergsma foaroan yn 'e rige

"It is altyd efkes wenne," seit Jorrit Bergsma. "Wy hawwe wol in soad skeelere. De hâlding is itselde, mar de technyk is wol oars. It is lekker en noflik om wer op it iis te stean." Bergsma sit by Team Zaanlander, ien fan de kommersjele ploegen dy't al talitten wurdt omdat der sponsorjild bydroegen is. Guon oare ploegen moatte noch oant july wachtsje.

Kramer: "It kin allinne mar better"

Foar Sven Kramer wie it ek de earste kear op it iis nei in lytse operaasje oan de rêch. Neffens Kramer giet it 'wol oké.' Perfekt wol hy it net neame, want de reedrider fielt wol dat der yn de rêch omwrotten is en dat hy noch stiif is. "Mar je moatte net te strang foar jesels wêze. It kin allinne mar better. Ferline jier wie it gewoan net goed genôch. By flagen wol, mar it moast echt better."