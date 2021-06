Wetterhúshâlding yn polder De Foarútgong by Aldehaske ferbettere

Troch klimaatferoaring binne der faker ekstreme situaasjes fan wetteroerlêst en wettertekoart. Dêrom wurde de haadwettergongen breder makke oer 17,5 kilometer. It betsjutte wol dat likernôch 70 oanlizzende eigeners grûn ôfstean moasten.

Ferbining De Tsjonger-Nannewiid

Ek de oanfier fan wetter út De Tsjonger wei nei it Nannewiid by Aldehaske wurdt oanpakt: it wetterpeil tusken de rivier en natuergebiet it Easterskar wurdt ferhege. Fia de Rotster Sleat streamt it wetter nei it feanmarke Nannewiid.

Easterskar

De trije besteande gemalen yn De Foarútgong hoege hjirmei gjin wetter mear te pompen foar in reidfjild by it Easterskar en sleatten mei in heech wetterpeil by Rottum en Sint Jânsgea. Der binne ek ferskate fan dy heechwettersirkwys ferbettere,

Yn totaal kostet it projekt 2,3 miljoen euro. Provinsje Fryslân en in Europeesk lânboufûns stypje yn de kosten.