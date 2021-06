Vergunning voor tijgerverblijf AquaZoo: Amoertijgers kunnen dit jaar nog komen

Het verblijf van de nieuwe tijgers zal na de zomer gebouwd worden en krijgt verschillende soorten beplanting, hoogteverschillen en natuurlijk veel water. De coördinator van het Europees fokprogramma van de Amoertijgers zal later dit jaar bepalen welke twee tijgers naar Leeuwarden zullen komen.

Bedreigde soort

"Het is een prachtig dier dat in de natuur heel erg bedreigd is: er leven er nog maar een paar honderd", zegt Jeroen Loomeijer, parkmanager bij AquaZoo. De dierentuin wil met behulp van educatie, bijdragen aan het fokprogramma en het steunen van beschermingsprojecten ervoor zorgen dat de dieren niet uitsterven.