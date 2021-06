Fergunning foar tigerferbliuw AquaZoo: Amoertigers kinne dit jier noch komme

It ferbliuw fan de nije tigers sil nei de simmer boud wurde en krijt ferskate soarten beplanting, hichteferskillen en fansels in soad wetter. De koördinator fan it Europeeske fokprogramma fan de Amoertiger sil letter dit jier bepale hokker twa tigers nei Ljouwert komme sille.

Bedrige soarte

"Het is een prachtig dier dat in de natuur heel erg bedreigd is: er leven er nog maar een paar honderd", seit Jeroen Loomeijer, parkmanager by AquaZoo. De bistetún wol mei help fan edukaasje, bydragen oan it fokprogramma en it stypjen fan beskermingsprojekten derfoar soargje dat de bisten net útstjerre.