SC Cambuur pakt troch en is rûn mei spits Tom Boere

Boere spile yn de jeugd by Ajax, mar sette syn earste stappen yn it betelle fuotbal yn België. Yn Nederlân bruts er troch by TOP Oss, doe't er yn de earste difyzje 33 doelpunten makke yn ien seizoen. Dêrmei fertsjinne Boere in transfer nei FC Twente, dêr't er goed twa seizoenen spile. Yn it begjin fan it tredde seizoen stapte er oer nei Dútslân, dêr't er foar trije ferskate klups spile.

Sûnt de begjin fan dit jier kaam de Bredanaar út foar Meppen. Dêr skoarde er yn achttjin wedstriden twa kear. Meppen spile tsjin degradaasje út de tredde Bundesliga.