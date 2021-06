Twaspjalt yn ried Weststellingwerf: wol of gjin auto's yn sintrum Wolvegea?

De riedsfraksjes yn Weststellingwerf ferskille bot fan miening oer wat goed is foar it sintrum fan Wolvegea. In part fan de ried tinkt mei it kolleezje dat it in pree is foar Wolvegea as auto's noch stapfoets troch de winkelstjitten ride kinne, mar in oar part tinkt dat guon minsken dêrtroch de kar meitsje sil om op in oar plak te winkeljen.