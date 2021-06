Welcome to the Village ferkeapet sneon inkelde hûnderten kaarten ekstra

Troch de nije ferrommingen fan de coronamaatregels hoege de besikers fan Welcome to the Village aansten gjin ôfstân mear te hâlden op it festivalterrein. Dat betsjut dat der no mear minsken nei it festival kinne. Dêrom sil de organisaasje fan Welcome to the Village no sneon inkelde hûnderten kaarten ekstra ferkeapje.