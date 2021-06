Net-befeilige spoarweioergong Boazum wurdt earder befeilige

Oanlieding foar it flugger befeiligjen is it ûngelok by de oergong fan begjin dizze moanne wêrby't twa minsken om it libben kamen.

Unfertarber

"Het is belangrijk dat we ons samen sterk maken voor veilige spoorwegovergangen", seit wethâlder Mirjam Bakker. "Ieder ongeluk is er één te veel."

Deputearre Avinne Fokkens neamt it sa gau mooglik befeiligjen 'in must'. "Het is onverteerbaar dat er nog onbeveiligde overwegen zijn waar mensen om het leven komen", seit Fokkens.

Hylpen

De net-befeilige oergong Skûlenboarch by Hylpen moat úterlik 2023 oanpakt wêze. "Daar willen we met de omwonenden nog meer maatregelen bereiken", seit Dorothé Wennekendonk, regiodreikteur fan ProRail.

"Laat duidelijk zijn, liefst heffen we overwegen op, maar hier is dat in verband met de bereikbaarheid niet mogelijk. Het realiseren van een beveiligde overweg moet vanwege veiligheid zorgvuldig gebeuren. We willen graag benadrukken dat zolang ze er nog liggen, uiterst voorzichtig te zijn als je zo'n overweg moet oversteken", sa seit Wennekendonk.