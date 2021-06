Grutte skoallereiskes wer wat mooglik: Amsterdammers skûtsjesile yn Earnewâld

It plan foar it skoalreiske nei Earnewâld kaam fan in learaar, dy't yn Fryslân grutbrocht is. "Ik hie it sjoen op ynternet en ik ha hjir wol ris earder west. Ik tocht dit is wol in moai plak om hinne te gean", seit de dosint, Louwrens ter Veen.

De bern fine it skoallereiske ek machtich. "Dan hoeven we niet naar school", seit ien fan de learlingen. Ferline kear dat in skoallereiske mooglik wie, gongen de learlingen nei de Efteling. Op de fraach oft se leaver nei dat pretpark gean of te silen yn Fryslân, wit ien fan de jongens it wol. "Met dit weer naar de Efteling, maar anders zeilen in Friesland!"