KNKB skrast keats-off; PC bestjoer wit fan neat

Wol fynt Hellinga it frjemd dat der oer dizze kwestje foarôf gjin oerlis west hat mei de PC. KNKB-direkteur Marco Hoekstra seit dat der wol belle is mei de ponghâlder fan de PC en dat der ek in mail útgean is nei de PC. Hellinga ûntkent dit. "Dat telefoantjse gie hjir net oer. En wy hawwe de algemiene mail krigen dy't ek nei de keatsers gean is. Der hat fierder foarôf ek gjin oerlis west mei ús", sa seit hy.

"Mar we moatte dit mar net grutter meitsje as it is. 'Verbaast u niet, verwondert u slechts.' Mar ik fyn wol dat de KNKB wat oars mei dy ranking omgean moatten hie yn dizze bysûndere situaasje. Ik bin net tsjin ranking, mar ik haw no it gefoel dat dy ranking gjin middel is, mar in doel", sa seit Hellinga.